تسجل 164 إصابة ووفاتين بفيروس كورونا في المغرب

2020/07/09 | 09:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 14771 حالة.

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