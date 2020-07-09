دولة القانون: سنستجوب مجلس أمناء الإعلام والاتصالات في البرلمان

2020/07/09 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد ائتلاف "دولة القانون"، الخميس (09 حزيران 2020)، أنهم سيستجوبون مجلس أمناء هيأة الإعلام والاتصالات، على خلفية تمديد عقود شركات الهاتف النقال لمدة خمس سنوات.

وذكر الائتلاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "العراقيين تفاجأوا بقرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد عقود شركات الهاتف النقال خمسة سنوات اخرى بعد انتهاء عقدها المبرم بينها وبين هيئة الاتصالات ".

وأضاف البيان، أن "هذا القرار يعد مخالفة صريحة لطبيعة العقود الحكومية التي تجري في جولات مزايدات او مناقصات علنية شفافة، الامر الذي يعد تفريطا قانونيا اضافة الى اعتباره عقدا يجر الى تفريط وتضييع للمال العام في وقت احوج ما تكون فيه موازنة الدولة الى الدعم المالي غير النفطي".

ووفقاً للبيان، حذر الائتلاف "من تمرير هذه الصفقات المشوبة بشبهات خسارة اقل ما فيها انها لا تنسجم مع العقود الموقعة سابقا مع الشركات ذاته"، مشيراً إلى أن "نواب كتلة ائتلاف دولة القانون سوف يقومون بعملهم في استدعاء مجلس امناء هيئة الاتصالات ومساءلتهم" .

ودعا الائتلاف "رئيس مجلس الوزراء الى ان ينهض بدوره الدستوري باعتباره المسؤول التنفيذي الاول ويعمل على الغاء هكذا قرارات غير ايجابية، إضافة إلى أن يصدر قرارا باستيفاء كافة الديون التي بذمة الشركات دون تأخير من اجل دعم الموازنة المالية".

وأكد بيان الائتلاف أن "الكتل جميعا عليها ان تتخذ موقفا موحدا بالتعاون مع الحكومة، من اجل الوصول الى قناعة مشتركة لإلغاء هذا القرار ".

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