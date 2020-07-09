الزراعة تطلق “صافرة الانذار” من استمرار دخول المنتجات المستوردة.. و صولة الكاظمي “المفترضة” على المنافذ مجهولة المصير

2020/07/09 | 09:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مازالت المنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة، تدخل بشكل مستمر من المنافذ الحدودية إلى العراق، بالرغم من وضع وزارة الزراعة لائحة بالمنتجات الممنوعة من الاستيراد لاكتفاء البلاد منها ذاتيًا، إلا أن عدم السيطرة على المنافذ يفرض المنتجات الاجنبية والمستوردة، على الاسواق العراقية تحت سياسة الامر الواقع، مايتسبب باضرار بالغة للمنتج المحلي.وبينما تترقب […]

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