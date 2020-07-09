الجهة الأكثر رفضًا للحظر الشامل “تتراجع”: الأزمة النيابية “تذعن”.. ووزارة الصحة تقترب من “انتصار خيارها المفضل”

2020/07/09 | 09:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طوال الفترة والأشهر السابقة، ام تخف وزارة الصحة رغبتها الشديدة والملحة بفرض الحظر الشامل لمجابهة انتشار فيروس كورونا وتصاعد الإصابات، بينما كانت خلية الازمة النيابية فضلا عن قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، يقفان حائلًا دون تحقيق ماترغب به الوزارة.إلا أن بعد تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الاصابات بفيروس كورونا […]

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