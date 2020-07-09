العمل تنسق مع الرقابة المالية للاسراع بصرف منحة الطوارئ لمحدودي الدخل

2020/07/09 | 09:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، أنها تنسق مع ديوان الرقابة المالية، من أجل الاسراع بصرف منحة الطوارئ الى مستحقيها من محدودي الدخل، والخاصة بمتضرري جائحة كورونا وحظر التجوال الوقائي.وقال وزير العمل، عادل الركابي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن وزارته “نسقت مع ديوان الرقابة المالية، بغية […]

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