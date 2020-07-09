جوجل وآبل وفيس بوك وأمازون في جلسة استماع حول قضايا الاحتكار أمام الكونجرس

2020/07/09 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة القضائية الفرعية المسؤولة، عن قضايا الاحتكار في الكونجرس الأمريكي عن جلسة استماع في يوليو الحالي يحضرها رؤساء عمالقة الشركات الأمريكية؛ وهم رئيس جوجل سوندار بيشاي ورئيس أمازون جيف بيزوس ورئيس آبل تيم كوك ورئيس فيس بوك مارك زوكيربيرغ للإدلاء بشهاداتهم حول قضايا الاحتكار التي طالت شركاتهم.اللجنة الفرعية المتخصصة في قضايا الاحتكار قالت […]

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