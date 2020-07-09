الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن

2020/07/09 | 09:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن مصرف الرافدين، الخميس، صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "المصرف قام بدفع رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم".وأضاف أن "المصرف تم عن طريق أدوت الدفع الالكتروني بطاقة الماستر كارد"، مبينا انه "بامكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

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