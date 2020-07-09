وزير النقل يعلن حجم نشاط الشحن الجوي خلال الاشهر الاربعة الماضية

2020/07/09 | 09:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النقل ناصر حسين الشلبي، الخميس، حجم الشحنات الواردة على طائرات الشحن الجوي وغيرها التابعة الى وزارة النقل خلال الاشهر الاربعة الماضية. وقال الشلبي في بيان، إن “واردات الشحن على الطائرات والمسافرين بلغت (2،064،717) طنا، خلال اشهر اذار ونيسان وايار وحزيران”، موضحاً أن “هذه الكميات توزعت بين الشحنات الواردة على طائرات الشحن وبواقع (1،907،106) […]

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