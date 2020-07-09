الزراعة النيابية: الحكومة غير قادرة على ايقاف دخول البضائع الاجنبية للبلاد

2020/07/09 | 09:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت لجنة الزراعة النيابية، الخميس، الحكومة بمنع دخول المنتجات الزراعية والحيوانية حفاظا على المنتج الوطني. وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان، إن “الفلاح والمزارع العراقي استطاع وخلال الفترة الماضية والحالية بتعبه ومجهوده من تحقيق الاكتفاء الذاتي لأغلب المنتجات الزراعية والحيوانية”. وأضاف الشمري أن “على الحكومة مكافأت الفلاح والمزارع المحلي ليس بدفع مستحقاته المالية بل […]

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