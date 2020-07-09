الرافدين يطلق نداء إلى موظفي إحدى الوزرات بشأن الرواتب

2020/07/09 | 09:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه،إن “المصرف قام بدفع رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم”.وأضاف ان “المصرف تم عن طريق […]

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