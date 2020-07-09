الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة

2020/07/09 | 09:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “المصرف قام بدفع رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم”.وأضاف البيان ان “المصرف تم عن طريق أدوت […]

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