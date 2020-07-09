كردستان تسجل حالة وفاة جديدة بـ”كورونا”

2020/07/09 | 09:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الصحية في اقليم كوردستان يوم الخميس تسجيل اربع حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في ادارة منطقة “رابرين”، ومحافظة السليمانية.وقالت مديرية الصحة في بيان ان ثلاثة مصابين رجلان وامرأة وبأعمار (63، 49، 66) قد توفوا ليلة امس.واوضح البيان ان المتوفين الثلاثة كانوا يعانون من امراض مستعصية، مشيرة الى ان المنطقة سجلت 11 […]

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