نائب: بغداد واربيل لم يتوصلا إلى نتيجة بخصوص ملف النفط

2020/07/09 | 09:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت النائب عن الاتحاد الوطني الكورستاني ديلان غفور، الأربعاء، باستئناف المباحثات بين بغداد وأربيل الأسبوع المقبل، مشيرة إلى عدم توصل الجانبين إلى نتيجة بخصوص ملف النفط.وقالت غفور في تصريح، إن “هناك نية وإرادة لدى الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان لحل الخلافات والمشاكل العالقة مع بغداد”.وأضافت أن “وفد حكومة الإقليم سيزور بغداد في الأسبوع […]

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