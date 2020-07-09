احسان دعدوش “يزف بشرى” جديدة حول معركته مع كورونا

2020/07/09 | 09:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن الفنان العراقي احسان دعدوش، انتصاره على فيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الثالثة سالبة.وقال دعدوش في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه “بفضل الله وبحمده ظهرت المسحة الثالثة (negative )اي سالبة والحمدلله وبجهود فريق اطباء مستشفى الكرخ العام الردئة الوبائية ومسؤول الردهة عبد الامير حسن وكادر التمريض وكل المعينين وبأشراف من […]

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