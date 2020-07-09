المانيا تتهم أميركا “ضمنيا” بعرقلة عمل “سيمنز” لانهاء أزمة الكهرباء في العراق

2020/07/09 | 09:37 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اتهمت المانيا بشكل ضمني، بعرقلة عمل شركة “سيمنز” لانهاء ازمة الطاقة الكهربائية في العراق، مؤكدة أن الحك...

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