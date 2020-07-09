2020/07/09 | 09:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو في الاقتصاد النيابية: مزاد العملة باع 300 مليار دولار دون تحقيق منفعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 09:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو في الاقتصاد النيابية: مزاد العملة باع 300 مليار دولار دون تحقيق منفعة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو في الاقتصاد النيابية: مزاد العملة باع 300 مليار دولار دون تحقيق منفعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).