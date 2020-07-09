النزاهة النيابية تتساءل عن مصير آلاف الملفات تحدث عنها مجلس مكافحة الفساد

2020/07/09 | 09:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم لجنة النزاهة في مجلس النواب إرسال كتاب رسمي لمعرفة إنجازات المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، متسائلة عن مصير آلاف ملفات الفساد تحدث عنها المجلس.

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