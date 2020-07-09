اليوم.. اختتام منافسات ملتقى الصداقة العربي بالقوس والسهم

2020/07/09 | 09:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تختتم اليوم الخميس منافسات ملتقى الصداقة العربي بالقوس والسهم عن بعد والتي ينظمها الاتحاد العربي للعبة، في وقت ابدى الاتحاد العراقي استعداده للمشاركة في البطولة العربية المقبلة التي ستضيفها العاصمة الاردنية عمان.

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