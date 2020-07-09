سواريز: نحن داعمون لسيتين وننتظر خسارة ريال مدريد

2020/07/09 | 09:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب لويس سواريز مهاجم برشلونة، عن سعادته بالانتصار بهدف دون رد خلال مواجهة إسبانيول، في إطار منافسات الجولة الـ35 من الليجا.وقال سواريز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “كنا نعلم صعوبة المباراة بسبب وضع إسبانيول، والمهم بالنسبة لنا هو الفوز واستمرار حصد النقاط”.وأضاف: “إسبانيول لعب بـ5 مدافعين، وكان هناك القليل من المساحات وحاولنا […]

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