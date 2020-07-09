الأسدي يعتبر تجديد العمل لشركات الهاتف النقال بصفقة “الفساد وهدر المال العام”

2020/07/09 | 09:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادوصف رئيس كتلة السند الوطني، النائب أحمد الأسدي، التمديد لتراخيص العمل لشركات الهاتف النقال في العراق بصفقة الفساد وهدر المال العام.وقال الأسدي في تغريدة على صفحته في موقع “تويتر” واطلعت عليها “العهد نيوز” اليوم الخميس، “حاولنا قدر المستطاع البحث عن مسوّغ قانوني يتيح لمجلس الوزراء المصادقة الفورية على تجديد عقد شركات الهاتف (النهاب) […]

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