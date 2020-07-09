2020/07/09 | 09:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد.. تعاون بين المحافظة والأجهزة الأمنية لمحاسبة اصحاب المولدات المخالفين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 09:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. تعاون بين المحافظة والأجهزة الأمنية لمحاسبة اصحاب المولدات المخالفين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. تعاون بين المحافظة والأجهزة الأمنية لمحاسبة اصحاب المولدات المخالفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).