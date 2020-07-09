2020/07/09 | 09:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب القدو لـ/نينا/: اللجان التنسيقية غير ضرورية وهي مقدمة لعودة البيشمركة الى كركوك ومسعود بارزاني يتوعد بالسيطر على كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 09:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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