وزارة الهجرة تعلن اعادة 200 نازح الى صلاح الدين

2020/07/09 | 09:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فرع وزارة الهجرة والمهجرين في صلاح الدين، الخميس، إعادة 200 نازح الى مناطق سكناهم الاصلية في المحافظة. وذكر مدير فرع الوزارة في المحافظة خالد محجوب جاسم، إن “وزارته اعادت 200 نازح الى محافظة صلاح الدين، الذين كانوا يقطنون ضمن مخيمي (اشتي) و(عربد) في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق”، مشيرا الى “تولي وزارته لعملية نقلهم […]

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