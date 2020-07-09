الولايات المتحدة تسجل 833 وفاة و55 ألف إصابة بكورونا خلال يوم واحد

2020/07/09 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الخميس (09 تموز 2020)، عن تسجيل 55 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات الجامعة الأمريكية، إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر تضرراً بالوباء ارتفع إلى 3,046,051 شخصاً، توفي منهم لغاية اليوم 132,195 شخصاً بينهم 833 فارقوا الحياة في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وتعتبر الولايات المتّحدة، الدولة الأكثر تضرّراً حول العالم من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن دفن 82 متوفياً بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت مديرية الطبابة في الحشد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عدد الجثث بلغت 82 جثة توزعت بين العاصمة بغداد وعدد من المحافظات"، مبينة ان

بغداد اليوم - متابعة

تشير التوقعات الطبية في العراق الى انه سائر نحو تطبيق مناعة القطيع بشكل اجباري في مواجهة فيروس كورونا، وفيما يشير متخصص الى ان اللقاحات التي يجري العمل عليها ربما لن تكون حاسمة عند عرض النتائج النهائية بشأنها يؤكد إن الوصول لف

بغداد اليوم- كردستان

اعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، عن عدد الاصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقال بيان لصحة كردستان "تم تسجيل 294 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 11 حالة وفاة، و140

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