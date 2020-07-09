وزير العمل يكشف أسباب تأخر صرف منحة الطوارئ للمتضررين من كورونا

2020/07/09 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الخميس (09 تموز 2020)، عن الأسباب التي أدت إلى تأ...





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