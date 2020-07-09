2020/07/09 | 09:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حقق برشلونة انتصاراً صعباً في مباراة ديربي كتالونيا، وتغلب على جاره إسبانيول 1-0، في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليحسم بذلك هبوط إسبانيول إلى الدرجة الثانية.وجاء هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 56 وسجله النجم الأوروجوياني لويس سواريز، ليرفع رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يهزم اسبانيول بهدف نظيف في الليغا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يهزم اسبانيول بهدف نظيف في الليغا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).