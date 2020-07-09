الكاظمي يزور عائلة الهاشمي ويتعهد لأطفاله بالقصاص من المجرمين

2020/07/09 | 09:51 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته الى منزل الهاشمي - صورة: مكتب رئيس الوزراء

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