شركات تصنيع عسكري تطلب دعما من البنتاغون ضد “كورونا”

2020/07/09 | 10:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تواجه شركات أمريكية تعمل في مجال الصناعات العسكرية أزمة مالية؛ بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا.وطلب الرؤساء التنفيذيون لثماني شركات، بينها لوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز، من الحكومة الأمريكية ضمان عدم سحب مليارات الدولارات من ميزانية وزارة الدفاع لدعم الشركات التي تضررت بسبب مرض كوفيد-19 دون توفير أموال جديدة.وحصلت شركات الصناعات العسكرية على أموال […]

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