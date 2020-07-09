2020/07/09 | 10:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت امانة بغداد، اليوم الخميس، بمباشرتها إنشاء خط امطار عملاق يمر بمناطق وسط العاصمة .

وقالت الأمانة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن ملاكاتها في دائرة بلدية الرصافة باشرت بانشاء خط عملاق بقطر 600 ملم لتصريف مياه الامطار عن وسط بغداد، سيما مناطق الشورجة وحافظ القاضي والسوق العربي وابو سيفين وغيرها من المناطق.

وأوضحت أن الانبوب يمتد من ساحة الوثبة حتى جسر الاحرار باسلوب العمل المخفي والظاهري.





وأشارت إلى أن إنشاء الخط يأتي ضمن استعدادات الامانة لفصل الشتاء وموسم الامطار المقبل، مؤكدة أنه سيساهم بتصريف كميات كبيرة من مياه الامطار خلال وقت قياسي وبما يخدم المناطق المذكورة.

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