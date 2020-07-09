الزراعة النيابية تطالب الحكومة الحفاظ على المنتج الوطني ومنع المستورد

2020/07/09 | 10:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..طالبت لجنة الزراعة النيابية، حكومة مصطفى الكاظمي بمنع دخول المنتجات الزراعية والحيوانية حفاظا على المنتج الوطني.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس ، إن “الفلاح والمزارع العراقي استطاع وخلال الفترة الماضية والحالية بتعبه ومجهوده من تحقيق الاكتفاء الذاتي لأغلب المنتجات الزراعية والحيوانية”.وأضاف الشمري أن “على […]

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