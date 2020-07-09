ريال مدريد مستعد لبيع لوكا يوفيتش خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة

2020/07/09 | 10:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … وصل لوكا يوفيتش إلى نادي ريال مدريد في الصيف الماضي كمرشح للعب دور بديل كريم بنزيما، وذلك بناءاً على طلب زين الدين زيدان.لكن بمرور الوقت لم يحصل النجم الصربي على ثقة مدرب ريال مدريد، بعد أن فشل نجم فرانكفورت السابق في تقديم نفس الأداء الذي كان يقدمه في الدوري الألماني.وحسب صحيفة […]

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