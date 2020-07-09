2020/07/09 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الداخليةن الخميس، 09 تموز، 2020، القبض على مالكي صيدليتين في بغداد يبيعان قنينة الأوكسجين بأكثر من 400 ألف دينار.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استنادا لمناشدة بعض المواطنين بوجود بعض الصيدليات في بغداد أصحابها من ضعفاء النفوس مستغلين الوضع الصحي الذي يمر به بلدنا، حيث ضبطت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية اثنان من تلك الصيدليات وإلقاء القبض على مالكيها".

واضاف البيان أن "الشخصين يقومان ببيع قناني الأوكسجين بمبلغ 400 الف دينار لقنينة الأوكسجين الواحدة، والأخرى بمبلغ 459 الف دينار".

وتابع أنه "تم ضبط ثلاث صيدليات في محافظة نينوى وإلقاء القبض على مالكيها يقومون ببيع الأدوية للمواطنين بدون موافقات رسمية لممارسة المهنة، فضلا عن ضبط المواد الطبية والأدوية بمحضر ضبط أصولي، وتوقيف المتهمين الملقى القبض عليهم وفق أحكام المادة 50 صيدلية حسب قرار قاضي التحقيق".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - نينوى

اعلن الحشد الشعبي، الاربعاء، عن احباط مخطط إرهابي لاستهداف مدينة الموصل.

وقال الحشد في بيان، ان "استخبارات الحشد الشعبي في نينوى وبإسناد من فوج المهمات الخاصة نفذت عملية استباقية نوعية أسفرت عن تفكيك خلي

بغداد اليوم _ بغداد

أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مجموعة توجيهات مشددة بشأن تطبيق الحظر الصحي ومعاقبة المطاعم والمقاهي والقاعات المخالفة فيما وجه الكاظمي بشأن عملية اغتيال الخبير الا

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية نجدة محافظة بغداد، اليوم الاربعاء، نقاذ فتاة حاولت رمي نفسها من اعلى أحد الجسور في بغداد.,

وقال بيان للنجدة ان "دوريات نجدة الاعظمية تمكنت من انقاذ فتاة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر 14 رمضان الى وسط النهر&quo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على مالكي صيدليتين في بغداد يبيعان قنينة الأوكسجين بأكثر من 400 ألف دينار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القبض على مالكي صيدليتين في بغداد يبيعان قنينة الأوكسجين بأكثر من 400 ألف دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).