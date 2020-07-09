2020/07/09 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قال كاطع الركابي، النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الخميس، ان العراق ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب عن ائتلاف المالكي: بغداد لا تحتاج وساطات بلاسخارت.. لم تنصفها ابداً مع كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عن ائتلاف المالكي: بغداد لا تحتاج وساطات بلاسخارت.. لم تنصفها ابداً مع كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).