منافس لترامب على الرئاسة الأمريكية يعتقد أن الله طلب منه الترشيح

2020/07/09 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

قال مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، إنه يعتقد أن الله طلب منه الترشح للرئاسة الأمريكية، مؤكدا تخلي...





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