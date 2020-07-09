لجنه الزراعة النيابية تطالب بمنع استيراد المنتجات الزراعية و الحيوانية لدعم المنتج الوطني

2020/07/09 | 10:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الخميس (9 تموز 2020) الحكومة، بمنع دخول المنتجات الزراعية والحيوانية حفاظاً على المنتج الوطني.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري : إن الفلاح والمزارع العراقي استطاع وخلال الفترة الماضية والحالية تحقيق الاكتفاء الذاتي لأغلب المنتجات الزراعية … Readmore

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