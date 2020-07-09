أول سفير ايراني لدى العراق يؤكد ان لا وجود لقوة تمنع تطور علاقتنا مع العراق

2020/07/09 | 10:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد حسن كاظمي قمي، أول سفير لإيران في بغداد بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، ان طهران وبغداد تسيران خطوة بخطوة في مسار تطوير العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن أي قوة لا تستطيع منع تطور علاقات البلدين.… Readmore

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