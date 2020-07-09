نائب لـ”العهد نيوز”: جهات حكومية ظالعة بما يفعله اردوغان في شمال العراق

2020/07/09 | 10:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز _ اربيل دعت النائب المستقلة يسرى رجب ، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الكف عن استهداف المواطنين الابرياء في إقليم كوردستان والاهتمام بالمشاكل الداخلية في تركيا . وقالت في حديث لـ”العهد نيوز”، اليوم الخميس إن “توغل تركيا داخل الأراضي العراقية استفزاز واضح للسيادة الوطنية “.وأضافت أننا نستغرب صمت حكومة الإقليم والمركز ازاء […]

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