الخدمات النيابية لـ”العهد نيوز”: نرفض قرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال

2020/07/09 | 10:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز _ خاص أعلن عضو لجنة الخدمات النيابية منار عبد المطلب، ان لجنة الخدمات ترفض قرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال، لافتة إلى أن شركات الهاتف النقال لن تستطيع توفير الخدمات للمواطن العراقي . وقالت في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس إن “لجنتها ترفض تجديد عقد شركات الهاتف النقال ، مبينة أن هناك مديونية […]

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