واسط: ارتفاع عدد المتشافين منذ بدء ازمة كورونا الى 1886

2020/07/09 | 10:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط اعلنت دائرة صحة واسط، الخميس، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء الكلية المسجلة في المحافظة منذ بدء ازمة فيروس كورونا الى 1886 بعد ان سجلت المحافظة 131 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقال معاون مدير الدائرة سعدون الامير في تصريح صحفي لاذاعة محلية تابعتها "كلكامش برس" انه "تسجيل 137 اصابة جديدة أمس الاربعاء توزعت بواقع 94 اصابة في الكوت و30 اصابة في قضاء النعمانية و فيما سجل قضاء الحي 13 اصابة".واضاف ان "عدد حالات الوفيات التراكمي وصل الى 104 حالة بعد ان تم تسجيل 4 حالات وفاة خلال امس"، مشيرا الى ان "توزيع الوفيات كان حالتي وفاة في قضاء النعمانية وحالة وفاة واحدة في كل من مركز مدينة الكوت وقضاء الحي".

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