النزاهة النيابية تستوضح عن مصير وانجازات مجلس مكافحة الفساد

2020/07/09 | 10:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … تعتزم لجنة النزاهة في مجلس النواب إرسال كتاب رسمي لمعرفة إنجازات المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، متسائلة عن مصير آلاف ملفات الفساد التي تحدث عنها المجلس.وقال عضو اللجنة صباح طلوبي في تصريح صحفي تابعه المستقلة اليوم الخميس ، إن “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لا يمتلك أي سند قانوني يساعده على أن يكون بمعزل […]

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