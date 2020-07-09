ديالى تعلن انتهاء موسم حصاد وتسويق محصول الحنطة

2020/07/09 | 10:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت دائرة زراعة ديالى، الخميس، عن انتهاء موسم حصاد وتسيوق محصول الحنطة داخل المحافظة.وقال مدير اعلام زراعة ديالى محمد المندلاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” موسم حصاد وتسويق محصول الحنطة في ديالى انتهى رسميا من اليوم مؤكدا بان اجمالي ما تم تسويقه الى 4 مراكز رئيسية للاستلام يزيد عن 253 الف طن”.واضاف […]

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