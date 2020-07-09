أغنية جديدة لـ النجمة اللبنانية هيفاء وهبى باللهجة المصرية

2020/07/09 | 10:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … تتعاون المطربة اللبنانية هيفاء وهبى مع الشاعر الغنائي أحمد علاء الدين فى إحدى أغانى ألبومها الجديد، وتقدمها باللهجة المصرية وتحمل اسم”ولا الهوا”، من ألحان مودي سعيد، وتوزيع الموسيقى توما، ومن المقرر طرح الألبوم عقب الإستقرار على موعد نهائى لطرحه.وفى سياق آخر طالبت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى بإيقاف عرض فيلمها الجديد “أشباح أوروبا” […]

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