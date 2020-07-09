مصدر “للعهد نيوز”: تسجيل 6 أصابات بكورونا في جلولاء من بينهما اصابتين للكوادر الطبية

2020/07/09 | 10:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر طبي في ناحية جلولاء بمحافظة ديالى عن اصابة 6 اشخاص بفيروس كورونا .وقال مصدر طبي “للعهد نيوز”، ان من ضمن الاصابات اصابتان للكوادر الطبية.

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