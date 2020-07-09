المقاطعة الإعلانية مستمرة بعد فشل الاجتماع مع زوكربيرج

2020/07/09 | 10:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح منظمو حملة المقاطعة الإعلانية ضد شركة فيسبوك أنهم لم يروا أي التزام بالعمل بعد اجتماعهم مع الرئيس التنفيذي للشركة، (مارك زوكربيرج) Mark Zuckerberg، حيث فشل الأخير في استرضاء تحالف من جماعات الحقوق المدنية ووقع أكثر من 900 معلن على حملة Stop Hate for Profit ، التي نظمتها جماعات حقوق مدنية للضغط على شبكة التواصل […]

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