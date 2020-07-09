الجبوري : نوري المالكي هو من أخرج عناصر كتائب حزب الله من المنطقة الخضراء

2020/07/09 | 11:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكد السياسي العراقي مشعان الجبوري، أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هو من استطاع ان أخرج عناصر كتائب حزب الله الذين اخترقوا المنطقة الخضراء بعد ان اتصل به الكاظمي طالبا منه اقناعهم بالخروج .وقال الجبوري في حديث لقناة دجلة تابعته المستقلة اليوم الخميس ، إن “الفصائل التابعة للحشد الشعبي بعد اعتقال […]

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