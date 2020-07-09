الأمن النيابية: سنرسل مذكرة رسمية الى الكاظمي بشأن الخروقات الأميركية

2020/07/09 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي ، الخميس ، أن لجنته سترفع مذكرة رسمية الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الخروقات والتدخلات الأميركية قبل زيارته المرتقبة الى واشنطن، فيما أشار إلى ان السفارة الأميركية في بغداد تحولت الى مقر عسكري للتجارب.وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الهدف من زيارة […]

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