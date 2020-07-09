PUBG Mobile تحصل على خريطة حصرية جديدة

2020/07/09 | 11:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..لأول مرة منذ عامين، حصلت لعبة PUBG Mobile على خريطة حصرية جديدة تعرف بـ Livik، حيث يمكن لمستخدمي أندرويد وiOS الدخول إلى ساحة معركة Livik الجديدة في وضع Battle Royale بدءًا من اليوم، لكن الخريطة الجديدة تضم مساحة اللعب تقتصر على حوالي أربع كيلومترات مربعة.وبحسب موقع engadget الأمريكى، فتقول شركة تينسنت أن […]

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