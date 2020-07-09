2020/07/09 | 11:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن منتدى صنع السياسات- لندن، اطلاق مبادرة “جائزة هشام الهاشمي للباحثين الشباب”، حول موضوع تأثير الجماعات المسلحة على التنمية الاقتصادية في العراق وازدهار الاعمال.وقال المنتدى في بيان اطلعت عليه “يس عراق”، إنه “ايماناً من منتدى صنع السياسات -لندن باهمية البحث العلمي الرصين كوسيلة لمحاربة قوى الارهاب والجهل والظلام وتكريماً لجهود […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتدى صنع السياسات يتحرك لصناعة نسخ أضافية من “الخبير الراحل”: جائزة هشام الهاشمي للباحثين الشباب) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتدى صنع السياسات يتحرك لصناعة نسخ أضافية من “الخبير الراحل”: جائزة هشام الهاشمي للباحثين الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).