محافظ نينوى: البطالة ارتفعت بالمحافظة لعدم مسك المنافذ الحدودية

2020/07/09 | 11:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الخميس، أن السماح بدخول المواد الزراعية من الخضر والفواكه والمنتجات الحيوانية، أثر بصورة كبيرة على منتجاتنا المحلية، وبالتالي زاد من حجم البطالة.وقال الجبوري في تصريح إن “نسبة البطالة في المحافظة ارتفعت لعدة اسباب منها عدم مسك المنافذ الحدودية التي تسمح بدخول المنتجات الزراعية والحيوانية وضرب المنتوج الوطني مما […]

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