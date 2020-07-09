اتحاد رجال الاعمال : طهران استطاعت ان تكون الشريك التجاري الاول للعراق

2020/07/09 | 11:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أكد رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين صبيح الهاشمي، ان طهران استطاعت ان تكون الشريك التجاري الاول للعراق خلال السنوات الاخيرة.وقال الهاشمي في حوار خاص مع الوكالة الايرانية “ارنا” تابعه المستقلة اليوم الخميس ، ان “حجم التبادل التجاري بين العراق وايران وصل خلال العامين الماضيين الى اكثر من 10 مليارات دولار، وهو الرقم […]

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